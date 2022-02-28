صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس الرابطة مع ليفربول

2022/02/28 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ احتفل النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، بتتويجه مع فريقه ليفربول بقلب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي، أمس الأحد.وحقق نادي ليفربول اللقب، بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.وبعد المباراة، نشر صلاح على حسابه في موقع “إنستغرام”، […]

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