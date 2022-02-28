كأنك تتسلق قمم الجبال.. مغامر يأخذك بجولة بصرية ساحرة بين معالم سلطنة عُمان

2022/02/28 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند مشاهدة صور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها من الأعلى، ستشعر للحظات أنك ترافق أحمد غواص في مغامراته من بدايتها حتى نهايتها..وبمجرد مشاهدتك هذه التجربة كاملة على هاتفك، تخيل كيف يمكن أن يكون المشهد على أرض الواقع!

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