النزاهة تضبط مخالفات وشبهات فساد في عقد بناء بارجة بقيمة 56 مليون دولار

2022/02/28 | 10:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ رافقت توقيع عقد بناء بارجةٍ بحريَّةٍ لشركة نفط البصرة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقد تصل إلى (56) مليون دولار.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنَّ “شركة نفط البصرة وقَّعت عقداً مع شركة (ENM) الكوريَّة؛ لبناء بارجةٍ بحريَّةٍ بقيمة (56) مليون […]

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