“الحرائق الغامضة” ترتفع بنسبة 20% في محافظة عراقية

2022/02/28 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مسؤول حكومي، الاثنين، عن ارتفاع معدل الحرائق الغامضة في ديالى بنسبة 20% خلال شباط الجاري.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، إن “بعقوبة ووضواحيها ومدن اخرى شهدت سلسلة حرائق كبيرة في البساتين الزراعية خلال شهر شباط الجاري بنسبة تزيد عن 20% قياسا بالاشهر الماضية في تصاعد اثار قلق […]

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