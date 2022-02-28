القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في نينوى

2022/02/28 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة وعملة أجنبية في محافظة نينوى.وقالت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “مفارز قسم مكافحة مخدرات نينوى، وخلال عملية نوعية أمنية تمكنت من القاء القبض على متهم وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة، وميزان الكتروني، ومبلغ مالي من […]

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