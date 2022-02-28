2022/02/28 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عزا عضو مجلس النواب محمد الشمري , الاثنين , ازدياد الحرائق في المستشفيات والمدارس والأسواق الى التماس السياسي, مشيرا الى ان مشكلة الكهرباء الازلية تقف في مقدمة تلك الحرائق.وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اغلب الحرائق تتصاعد عندما تكون هناك أزمات سياسية خاصة في المنشآت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعزو أسباب تصاعد الحرائق الى “التماس السياسي”! ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعزو أسباب تصاعد الحرائق الى “التماس السياسي”! ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).