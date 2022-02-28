ارتفاع اسعار الغاز في اوروبا بنحو 34%

2022/02/28 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الاثنين، بنحو 34% في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا.وجاء ارتفاع أسعار بسبب فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة الممتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا، وذلك بعد أن بدأت موسكو عملية عسكرية أمنية خاصة […]

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