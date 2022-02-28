انفجار المشرق العربي أم انفجار العالم ؟ - كامل عباس

2022/02/28 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس مُدخل : هناك مثل شعبي يقول : المكتوب يُقرأ من عنوانه .



لقد أوحى عنوان الكتاب الذي بين يدي اليّ يشيء من هذا – انفجار المشرق العربي من تأميم قناة السويس الى غزو العراق - .



من جهة أخرى أنا من المتابعين للدكتور جورج قرم ولكتاباته واحترم هذا المفكر القومي ولذلك قرأت الكتاب كله رغم ان صفحاته تتجاوز الألف وهي نقطة ليست لصالح عصر السرعة .



صدرت النسخة الأولى باللغة الفرنسية عام 1999 وترجم الى ......





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