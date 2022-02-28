2022/02/28 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الجبار_نوري الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي ؟!الجزأ الأولعبدالجبارنوريتوطئة : قصيرة للتذكير فقط : { تعرض النظام الأقتصادي العالمي إلى ثلاث هزات مؤثرة أخذت مخرجاتها وتداعياتها السلبية أبعاداً شمولية في جغرافية القارة الأوربية والكثير من بلدان الشرق العربي والأفريقي التي هي :-حرب الخليج الثانية - هجمات الحادي عشر من سبتمبر- تفشي فايروس كورونا بحث أكاديمي علمي في تردي الحا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي !؟ --- الجزأ الأول - عبد الجبار نوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحالة المأساوية والمزرية للأقتصاد العراقي !؟ --- الجزأ الأول - عبد الجبار نوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).