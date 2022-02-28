العراق وطن وشعب أمام صعيد تجربة جديدة - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/28 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي بعد تجربة مريرة ومؤلمة لا زال الشعب يعيش مآسيها وآلامها التي أفرزت وسببت ثورة الجوع والغضب التشرينية التي أيقظت الوعي الفكري والإنساني في جماهير واسعة من أبناء الشعب العراقي بعد أن استمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق ومخطوف وأدت إلى إقالة رئيس الوزراء والانتخابات المبكرة التي حققت الفوز الباهر من خلال فوز وصعود قوى مؤمنة بالإصلاح والتغيير من خلال وعي الواقع الذي جثم بكاب ......





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