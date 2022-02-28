استقرار في أسعار الصرف الدولار في بغداد والمحافظات

2022/02/28 | 11:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

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