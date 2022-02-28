موقف نادر.. اثنان من مليارديرات روسيا يعارضان حرب أوكرانيا علنا

2022/02/28 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب اثنان من أغنى الأثرياء في روسيا عن معارضتهما للحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا، وذلك وسط صمت أغلبية رجال الأعمال الكبار في روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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