حزب كردي: الأوضاع في كردستان سيئة بسبب صراع أحزاب السلطة

2022/02/28 | 11:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الاثنين، أن الأوضاع في إقليم كردستان سيئة جدا من جميع النواحي، عازيا ذلك الى الصراع الدائر بين أحزاب السلطة.وقال جلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأوضاع الخدمية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق سيئة جدا، بسبب صراع أحزاب السلطة على المغانم والمنافع والمناصب”.وأضاف أن “الصراع الحاصل على […]

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