2022/02/28 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نبهت دائرة ماء الديوانية، اليوم الاثنين، عن قطع الماء في مركز المحافظة، فيما ناشد مزارعو قضاء البدير لإنقاذهم من شح المياه.وذكرت دائرة ماء الديوانية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، “إلى اهلنا في مركز محافظة الديوانية، سيتم قطع الماء عن المركز يوم غد الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/٣/١ ابتداءً من الساعة 8 صباحاً ولمدة […]

ظهرت المقالة الديوانية..



تنبيه عن قطع الماء في مركز المحافظة ومزارعي قضاء البدير يناشدون لإنقاذهم أولاً على ايرث نيوز.

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