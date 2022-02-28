2022/02/28 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر فيديو مركبات روسية ثقيلة متضررة في شوارع خاركيف بأوكرانيا، ويكشف الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، في هذا الفيديو، المخاطر التي يمكن أن تواجهها المركبات المدرعة في المعارك الحضرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا تواجه المركبات العسكرية الروسية مشاكل بأوكرانيا؟ جنرال أمريكي سابق يكشف لـCNN) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا تواجه المركبات العسكرية الروسية مشاكل بأوكرانيا؟ جنرال أمريكي سابق يكشف لـCNN) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).