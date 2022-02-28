2022/02/28 | 11:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يدعو العراق لعدم السماح لتنظيم "بي كا كا" بخرق الأراضي التركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/28 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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