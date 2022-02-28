ريال مدريد يستقر على بديل كارفاخال

2022/02/28 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقر فريق ريال مدريد، على ضم أحد لاعبي فريق باير ليفركوزن، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعزيز مركز الظهير الأيمن، في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.وحسب شبكة “إل ناسينول” الإسبانية، فإن “ريال مدريد يريد التعاقد مع الدولي الهولندي جيريمي فريمبونج الظهير الأيمن لنادي باير ليفركوزن”.وأشارت الشبكة إلى أن “فريمبونج أثار إعجاب مسؤولي […]

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