الرئيس البرازيلي متهكما: مصير الأمة الأوكرانية يحدده ممثل كوميدي!

2022/02/28 | 11:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن مصير الأمة الأوكرانية يحدده ممثل كوميدي تم انتخابه رئيسا.ونقلت بوابة G1 البرازيلية عن بولسونارو قوله في مؤتمر صحفي بمدينة ساو باولو: “تم انتخاب الممثل الكوميدي (فلاديمير زيلينسكي) رئيسا لأوكرانيا، وعهد الشعب إلى الفكاهي بتحديد مصير الأمة.سأنتظر دوري لإلقاء الخطاب في الأمم المتحدة للتعبير عن رأيي”.وأكد […]

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