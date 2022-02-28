2022/02/28 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gwlg4Yug21E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في أقدم محلات بيع المعجنات في كربلاء | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية في أقدم محلات بيع المعجنات في كربلاء | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).