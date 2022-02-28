2022/02/28 | 11:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: je41G1m_8hs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلم الوثائقي حرب المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلم الوثائقي حرب المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).