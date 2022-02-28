2022/02/28 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "محافظة النجف الأشرف قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة زيارة المبعث النبوي الشريف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة النجف الأشرف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).