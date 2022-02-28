مينسك تعلن إعداد مكان للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

2022/02/28 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، الاثنين، عن إتمام التحضيرات في مكان المفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة أن أنه يتوقع وصول وفدي الجانبين إلى هناك.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر دبلوماسي، أن الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات، التي يتوقع أن تجري في غضون الساعات القليلة المقبلة.وكانت وكالة “سبوتنيك بيلاروس” أفادت بأن الوفد […]

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