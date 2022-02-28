حريق مستشفى الهندية: بكاء وجثث بعد النفي والاعتداء على صحفيين

2022/02/28 | 11:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

كشفت مديرية الدفاع المدني، عن حصيلة ضحايا حريق مستشفى الهندية في محافظة كربلاء الذي اندلع مساء الأحد 27 شباط/فبراير 2022.

اعتدت قوات الأمن على عدد من العاملين في وسائل الإعلام ومنعتهم من تصوير ما يجري في المستشفى قبل إعلان وجود جثث

وكان مدير مستشفى الهندية العام واثق جياد الحسناوي نفى في وقت سابق "وجود أي خسائر بشرية وتم إخلاء جميع المرضى بانسيابية تامة وتوجد فقط أضرار مادية بسيطة وتجري الآن حملات التنظيف".

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كما أكدت خلية الإعلام الأمني أن "عملية إخلاء جرت للمرضى الراقدين والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في المكان دون خسائر بشرية.

وحصل "ألترا عراق" على مقطع مصور لحريق المستشفى:

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل ردهة الباطنية الخاصة بالنساء والأطفال الخدج والمشيدة من ألواح (السندويج بنل) سريع الاشتعال في مستشفى قضاء الهندية العام في محافظة كربلاء".

وأشارت إلى أنها "استنفرت جهد 20 فرقة إطفاء وإنقاذ وطوقت النيران داخل المستشفى وأنقذت الكوادر الطبية والمرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات الإخماد والاقتحام المباشر وصولًا إلى وسط الردهات المحترقة التي انهارت بعضها فوق بعض بسبب استخدام ألواح السندويج بنل في البناء والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف البيان: "اخمدت الفرق الحريق بشكل تام لتباشر بعمليات البحث والتقصي باستخدام الكاميرات الحرارية نظرًا لكثافة الدخان والغازات المصاحبة للحريق والتي أسفرت عن العثور على ثلاث جثث نساء من ردهة الباطنية انتشلتها فرق انقاذ الدفاع المدني وسلمت الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".

ولفتت المديرية إلى "فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

وأكدت دائرة صحة كربلاء في بيان أن "فرق الدفاع المدني وبعد المباشرة بعمليات البحث والتقصي، تم العثور على ثلاث جثث وانتشالها من قبل فرق الدفاع المدني، وتسليمها إلى قسم الطبابة العدلية وفق الإجراءات القانوني".

وكانت قوات الأمن اعتدت على عدد من العاملين في وسائل الإعلام ومنعتهم من تصوير ما يجري في المستشفى قبل إعلان وجود جثث.

وتناقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بكاء وصراخ أهالي الضحايا المتوفين في المستشفى.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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