جنايات الرصافة تؤجل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي إلى منتصف آيار المقبل

2022/02/28 | 11:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر قضائي، اليوم الاثنين، عن تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى منتصف آيار المقبل.وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية، إن “محكمة جنايات الرصافة، قررت تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي الى يوم 16 من شهر آيار المقبل”.يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في تموز الماضي، […]

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