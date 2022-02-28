بيان حول الحرب المتوحشة والجمل الثورية الفارغة للأحزاب الشيوعية - قاسم محمد حنون

2022/02/28 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_محمد_حنون في خضم الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم .



يبدو أن الحركات والاحزاب والمنظمات الشيوعية بشكل عام والفكر الماركسي بشكل خاص لم تفهم العالم بعد ولم تتعلم شي من أخطأها .



هاهي تكرر نفس الجمل الشعاراتية الإنشائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع .



مازال حديثها بعيدا عن أرض الواقع .ففي الوقت أن الكل تتفق أن النظام العالمي الجديد الذي تقوده أمريكا والغرب يزحف إلى كل شبر في العالم وهاهو يصل إلى آخر معقل على ......





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