تقرير يكشف سبب تهافت السياح الأجانب ومشاهير التواصل على زيارة العراق

2022/02/28 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا سألتني قبل أشهر إذا كنت سأسافر إلى العراق سأجيب: إنك مجنون.

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