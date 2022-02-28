محافظة النجف تعطّل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء (وثيقة)

2022/02/28 | 11:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة النجف، الاثنين، تعطّل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

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وبحسب وثيقة، حصل "ناس" على نسخة منها، (28 شباط 2022)، فقد "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في محافظة النجف باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية وذلك بمناسبة المبعث النبوي الشريف".

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