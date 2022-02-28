2022/02/28 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للأوكرانيين، تعد خاركيف مدينة معروفة بالشعر والفن والتجارة والصناعة والاكتشافات العلمية، لكنها الآن ركيزة أساسية في الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاركيف.. مدينة الشعراء ساحة معارك عنيفة في الحرب على أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاركيف.. مدينة الشعراء ساحة معارك عنيفة في الحرب على أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).