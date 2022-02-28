النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2022/02/28 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف الاشرف

أعلنت محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة (بغداد اليوم)، ان "التعطيل جاء بمناسبة زيارة المبعث النبوي الشريف".

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