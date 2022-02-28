2022/02/28 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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حددت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاثنين، موعدا جديدا لمحاكمة المتهم بقتل المحلل السياسي الاستراتيجي، هشام الهاشمي .
وقال مصدر قضائي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المحكمة اجلت محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي إلى منتصف آيار المقبل".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد جديد لمحاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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