2022/02/28 | 11:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء "حسن ابراهيم ضهد" ابرز القيادات الامنية بعد عام ٢٠٠٣ يدخل المستشفى لتدهور حالته الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/28 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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