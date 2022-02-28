بعد معاناته من قصور بالقلب..هكذا تلقى مريض خبر نجاح عملية العثور على قلب جديد له

2022/02/28 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عمر الـ26 عامًا، مع حياته كلها ومهنة موسيقية واعدة أمامه، اكتشف مايلز شيغون أوشيداي أنه يعاني من فشل القلب الاحتقاني المتقدم.كان مايلز يعاني من سعال مستمر لأكثر من عام، وقد أخبره الأطباء في البداية أنه قد يكون مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.ولكن عندما بدأت كليته وكبده بالفشل، اكتشف أنه يعاني من قصور في القلب وأنه بحاجة إلى زرع قلب جديد.

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