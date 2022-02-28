الموسوي: لجنة ابو رغيف ارتكبت جرائم كبيرة

2022/02/28 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، لجنة الامر الديواني 29 التي يرأسها احمد ابو رغيف بارتكاب جرائم ضد المواطنين والمعتقلين من اجل انتزاع الاعترافات، مشيرا الى ان اخر انجازات اللجنة الاعتداء على القضاء وضرب القانون بعرض الحائط.وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” استهداف الحكومة القضاء سيناريو معد سلفا […]

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