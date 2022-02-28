العمل: الشمول بالإعانة الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ متوقف

2022/02/28 | 11:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، ان الشمول بالإعانة الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ متوقف.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الشمول سواء بالاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية".

ودعت "جميع المواطنين الى عدم مراجعتها بخصوص رواتب الاعانة او المعين المتفرغ"، منوهة بانها "ستعلن فتح باب الشمول لحين اطلاق الموازنة الاتحادية وورود تخصيصات مالية كافية".

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