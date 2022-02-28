استراليا تحظر دخول بوتين ولافروف

2022/02/28 | 12:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر دخول على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.وجاء في بيان صدر عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون: “بدأ سريان مفعول العقوبات المالية الأسترالية وحظر الدخول إلى أراضيها المفروضة على الرئيس الروسي وسائر الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي وخاصة وزير الخارجية الروسي، […]

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