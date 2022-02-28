العشرات يتظاهرون للمطالبة بإقالة مسؤول محلي جنوبي ذي قار

2022/02/28 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..خرج العشرات من اهالي ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، في تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات وإقالة مدير الناحية.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان العشرات من أهالي ناحية العكيكة خرجوا في تظاهرة طالبوا خلالها بإقالة مدير الناحية حازم طارق سعدون الحجامي بعد “فشله” في توفير الخدمات العامة للسكان في الناحية.وأشار […]

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