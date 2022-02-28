2022/02/28 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تُحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية خلال النصف الدراسي الثاني » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:26

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