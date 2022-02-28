توضيح من العمل بخصوص رواتب الاعانة الاجتماعية

2022/02/28 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، بياناً بخصوص التقديم على رواتب الاعانة الاجتماعية والمعيل المتفرغ.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الشمول سواء بالاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ لذوي الاعاقة متوقف حاليا لعدم وجود تخصيصات مالية”.ودعت “جميع المواطنين الى عدم مراجعتها بخصوص رواتب الاعانة او المعين المتفرغ”، […]

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