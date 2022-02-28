2022/02/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء العراقي، اليوم الاثنين،

تأجيل محاكمة المتهم بقتل الخبير

الامني "هشام الهاشمي" إلى شهر آيار

المقبل.

وجاء في قرار لمحكمة جنايات الرصافة

ببغداد، إنا قررت تأجيل موعد محاكمة

المتهم بقتل هش

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