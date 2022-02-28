وزير المالية يصل إلى البرلمان

2022/02/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير المالية، علي علاوي، اليوم

الإثنين، إلى مجلس النواب.

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