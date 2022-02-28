زيلينسكي: أوكرانيا تطلب ضمها “فورا” إلى الاتحاد الأوروبي

2022/02/28 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي ،اليوم الاثنين، على ضم بلاده “فورا” إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو “نناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا فورا إلى الاتحاد الأوروبي عبر إجراء خاص جديد..



هدفنا هو أن نكون معا في صف جميع الأوروبيين والأهم هو أن نكون على قدم المساواة.



أنا متأكد بأن ذلك منصف وممكن”.

المصدر: AFP

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