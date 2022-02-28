الأمم المتحدة: مقتل أكثر من مئة مدني بينهم 7 أطفال منذ بدء الغزو الروسي

2022/02/28 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل أكثر من مئة مدني بينهم 7 أطفال منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا (الأمم المتحدة)

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