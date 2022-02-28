الرئيس الأوكراني إلى الجنود الروس: “القوا أسلحتكم”

2022/02/28 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الاثنين، الجنود الروس إلى “القاء السلاح” في شريط مصور نشر قبيل المفاوضات مع موسكو التي ستطالب كييف خلالها بسحب القوات الروسية من أراضيها.

وقال زيلينسكي متحدثا باللغة الروسية “القوا أسلحتكم لا تصدقوا قادتكم انقدوا أرواحكم بكل بساطة”.

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