وفد وزاري يصل الى مستشفى الهندية في كربلاء للتحقيق بحادث الحريق

2022/02/28 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء المقدسة… وصل الى مستشفى الهندية العام في محافظة كربلاء المقدسة، الاثنين، وفد وزاري للتحقيق في حادثة الحريق التي نشبت داخل المشفى وأودت بحياة 3 نساء.وقال مصدر طبي لوكالة / المعلومة/ ان “وفدا وزاريا وصل قبل قليل الى مستشفى الهندية العام في كربلاء للتحقيق بالحريق الذي نشب مساء أمس في جناح الباطنية […]

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