نائبة تعتزم استجواب امين بغداد بسبب تعيين اقاربه بمناصب عليا

2022/02/28 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت النائبة عالية نصيف، الاثنين، عن عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول عدة ملفات من بينها قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بأمانة بغداد، وملفات اخرى مهمة جداً ستعرض في حينها .وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة […]

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