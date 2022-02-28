تراجع كبير للروبل مع بدء التعامل في بروصة موسكو

2022/02/28 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل سعر صرف الروبل ،اليوم الاثنين، انهيارا مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث أوقف التدوال لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعا جدا.

وبلغ سعر الصرف 90 روبلا في مقابل الدولار صباح الاثنين فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83,5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93,5 ألى 101,19 روبلا.

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