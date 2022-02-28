كييف تشترط وقفا “فوريا لإطلاق النار” وسحب القوات الروسية

2022/02/28 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الوفد الأوكراني صباح ،اليوم الاثنين، إلى موقع إجراء المفاوضات مع روسيا حيث سيطالب ب”وقف فوري لإطلاق النار” وسحب القوات الروسية على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

وأوضحت الرئاسة “الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات”.

وأكدت أن “المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية”.

ويقود الوفد الأوكراني وزير الدفاع اليكسي رزنيكوف ويرافقه خصوصا المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك.

وقالت موسكو في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا إنها تريد التوصل إلى “اتفاق” مع كييف.

وأوضح المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير مدينسكي للتلفزيون الروسي “كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون.



اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين”.

ويفترض أن تجري المفاوضات في بيلاروس قرب الحدود مع أوكرانيا في منطقة غوميل بالقرب من محطة تشرنوبيل النووية الواقعة في أراضي اوكرانيا.

المصدر: AFP

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