التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2022/02/28 | 12:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العام الدراسي 2021 – 2022.

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