مفوضية الانتخابات تجري استعدادات لخوض الحدث الانتخابي المقبل

2022/02/28 | 12:43 - المصدر: وكالة ناس

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سعياً من رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في مشاركة الناخبين كافة سواء في داخل أم خارج العراق (وبالأخص ناخبو الخارج الذين حالت تداعيات الوباء وغيرها دون مشاركتهم في الانتخابات النيابية السابقة), وجّه مجلس المفوضين بإنشاء موقع الكتروني يستهدف ناخبي الخارج لمعرفة أعدادهم وأماكن تواجدهم للاستفادة منه في وضع خطة مناسبة لتسجيلهم بايومترياً ضماناً لحقهم بالتصويت في الحدث الانتخابي المقبل.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الإدارة الانتخابية مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بإعداد جرد الكتروني لبطاقات الناخبين البايومترية للتصوت الخاص وإرسالها إلى المكاتب بحسب عائدية الناخب لغرض المباشرة بعملية التوزيع من خلال مراكز التسجيل البالغ عددها (1079) مركزاً المنتشرة في عموم أرجاء العراق.

وحفاظًا على الأجهزة الالكترونية الانتخابية، شكّلت مفوضية الانتخابات لجاناً فنية مساندة لأمناء المخازن مسؤوليتها إجراء عملية الفحص والشحن والصيانة لضمان ديمومتها ومعالجة أي خلل قد تتعرض له الأجهزة، إذ فاتحت المفوضية شركة "ميرو" الكورية لإعداد برنامج ووضع آلية لفحص وشحن جهاز الاقتراع والتحقق الالكتروني وأجهزة الإرسال.

من جانب آخر، وافق مجلس المفوضين على فتح صناديق الاقتراع وجرد وفرز محتوياتها من المواد الحساسة وغير الحساسة، وأيضاً وضع آلية لإتلاف اوراق الاقتراع المحفوظة الكترونياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية للاستفادة منها وإعادة التدوير.

وفيما يخص موظفي الاقتراع، شرعت مفوضية الانتخابات بتوزيع البطاقات البايومترية المسحوبة منهم يوم الاقتراع لغرض تسليمهم مكافآتهم المالية المقررة، حيث يتم حاليًا توزيع مكافآت موظفي اقتراع مكتبي النجف الأشرف والمثنى الانتخابيين عبر منافذ التوزيع في خزينة الدولة في المحافظة، وستقوم الخزائن المالية في بقية المحافظات بالآلية ذاتها بعد استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية كافة والخاصة بعمل المفوضية.

وفيما يتعلق باستمرارية التواصل المؤسساتي، تعمل مفوضية الانتخابات من خلال المكاتب الانتخابية على مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة بعملها الانتخابي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وبالتعاون مع الوكالة الدولية للنظم الانتخابية (الآيفيس)، تقيم مفوضية الانتخابات ورشة عمل عن الدروس المستنبطة، تناقش عدة محاور، وهي: سجل الناخبين وبطاقة الناخب، تأهيل وبرمجة الأجهزة الانتخابية، الأمن الانتخابي، الإعلام والاتصال الجماهيري، الأحزاب وشؤون المرشحين، والشكاوى والطعون.

الناطق الإعلامي

٢٠٢٢/٢/٢٨

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