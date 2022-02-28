التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها - عبدالله تركماني

2022/02/28 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني التحديات المغاربية وكيفيات التعاطي المجدي معها (*)بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال الوطني لم تستطع الدول المغاربية أن تصبح فريقاً متجانساً، وهو الأساس الذي قامت عليه غالبية التجمعات الإقليمية، بل يبدو أنها تتعايش مع أزماتها.



مما يطرح أسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً للأزمة، وذلك لبلورة اقتراحات مناسبة للمعطيات الراهنة.



ففي المنطقة المغاربية متغيّرات جديدة وأسئلة جديدة، تتطلب تشخيصاً معمّقاً للتحدي ......





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